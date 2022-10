Hanoï, 26 octobre (VNA) - La télévision vietnamienne (VTV) a annoncé le 26 octobre qu'elle détenait officiellement les droits d'auteur des médias pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, devenant ainsi le diffuseur exclusif du tournoi au Vietnam ainsi que sur les plateformes numériques VTV.Ainsi, les 64 matchs du tournoi seront diffusés en direct sur les canaux VTV2, VTV3, VTV5, VTV Can Tho et VTV Go, ainsi que des commentaires avant, à la fin du premier semestre et après.Le VTV bénéficie également d'avantages tels que les droits exclusifs de télévision (terrestre, câble, satellite, Internet Protocol Television) et les droits exclusifs de diffusion sur mobile et Internet (y compris le service de médias over-the-top (OTT) au Vietnam.Les dernières mises à jour sur les matchs seront également disponibles sur le papier électronique VTV News, l'application VTV Go et les pages VTV sur les réseaux sociaux.Les personnes intéressées à partager le droit d'auteur des médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 sur le territoire du Vietnam doivent avoir un accord avec VTV et doivent être approuvées par écrit par la FIFA.- VNA