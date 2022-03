Des joueurs de l'équipe vietnamienne des moins de 23 ans. Photo: VFF



Hanoï (VNA) - Le 29 mars, les U23 du Vietnam joueront contre ceux d'Ouzbékistan lors du tour final de la Coupe de Dubaï.



Ce match se déroulera vers 19h00 (heure vietnamienne) sur le stade Al Aweer à Dubaï (Emirats arabes unis).



Lors de ses deux premiers matches à ce tournoi, l'équipe vietnamienne a fait match nul sans but avec l'Iraq et a été battue à 0-1 par son adversaire croate.



La Coupe de Dubaï 2022 regroupe dix équipes que sont le Vietnam, la Chine, l’Iraq, le Japon, l’Arabie saoudite, l’Ouzbékistan, la Thaïlande, le Qatar, la Croatie et les Émirats arabes unis.



Ce tournoi fait partie du plan de préparation de l'équipe vietnamienne des moins de 23 ans en vue des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et de la Coupe d'Asie des moins de 23 ans (U23) de l’AFC 2022. -VNA