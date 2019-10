Bangkok (VNA) - L’équipe vietnamienne des moins de 19 ans a battu l’équipe thaïlandaise 1-0, au bout du bout d’un match pénible, jeudi 10 octobre, à la Coupe GSB de Bangkok, en Thaïlande.

L’équipe vietnamienne des moins de 19 ans. Photo : VFF

Le Vietnamien Nguyên Van Tung a signé le but à la 93e minute. Ses efforts tardifs ont permis au nouvel entraîneur français Philippe Troussier de marquer son premier match avec une victoire.Les hôtes ont été pauvres en occasions de but en première mi-temps et le Vietnam aurait été déçu de ne pas prendre l’avantage.Au retour des vestiaires, les Thaïlandais, un peu plus entreprenants, montraient un autre visage.Alors que les deux formations s’attendaient à partager les points, le remplaçant Nguyên Van Tung a fait la différence avec son tir au but.Le Vietnam affrontera la République de Corée, qui a battu l’Ouzbékistan 5-0 lors d’un match précédent, lors de la finale du 12 octobre.La Coupe de Bangkok est considérée comme une bonne préparation pour la qualification du championnat d’Asie 2020 au début du mois prochain.Dans l’événement continental, le Vietnam fait partie du groupe J avec le Japon, la Mongolie et Guam. Tous les matches auront lieu du 6 au 10 novembre dans la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud). – VNA