Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’équipe des moins de 23 ans du Vietnam a fait match nul 1-1 contre la République de Corée, championne en titre, lors de son deuxième match du Groupe C du Championnat d’Asie de football d’U23 2022, dimanche 5 juin.

Bien qu'il ait concédé le premier, le Vietnam s'est battu pour obtenir un point lors d’un match avec la République de Corée. Le héros du Vietnam est Vu Tiên Long qui a égalisé le score.

La joie de football eurs vietnamiens après avoir marqué un but contre la République de Corée. Photo: VNA

Avec ce résultat, le Vietnam occupe la deuxième place avec deux points. Après avoir fait match nul contre les équipes les plus coriaces du groupe C, la Thaïlande et la République de Corée, le Vietnam affrontera la Malaisie mercredi, 8 juin, dans l'optique de marquer trois points et de se qualifier pour le deuxième tour.

Le Championnat d’Asie de football des moins de 23 ans a lieu en Ouzbékistan du 1er au 19 juin. Le Vietnam est dans le groupe C, avec la République de Corée, la Thaïlande et la Malaisie. -VNA