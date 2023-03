Des membres de l’équipe féminine U20 du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon les résultats du tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Asie de football féminin des moins de 20 ans (U20) 2024, le Vietnam figure dans la poule A avec l’Australie, l’Iran et le Liban.La cérémonie de tirage a été organisée le 23 mars à Kula Lumpur, en Malaisie, par la Confédération asiatique de Football (AFC). La poule B regroupe la Chine, le Myanmar, le Népal et Taipei (Chine).L’équipe féminine U20 du Vietnam est dans une poule difficile, a déclaré son sélectionneur Akira Ijiri. Le staff établira un plan pour construire une défense solide et améliorer la capacité de marquer des buts, sur la base des expériences acquises lors du premier tour, a-t-il ajouté.Le Vietnam affrontera successivement l’Iran, le Liban avant de rencontrer l’Australie.Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Asie de football féminin U20 2024 se déroulera du 3 au 11 juin. Le lieu des matchs sera annoncé par l'AFC. -VNA