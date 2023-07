La fête «Cau Ngu» (Prière pour une bonne pêche) 2023 se déroulera du 1er au 8 août avec de nombreuses activités culturelles et touristiques remarquables, promettant d'attirer des touristes dans la ville de Phan Thiet en particulier et la province de Binh Thuan en général.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a exhorté mardi 25 juillet l’Union des associations des lettres et des arts du Vietnam et le contingent d’écrivains et artistes vietnamiens à accompagner toujours la nation et l’œuvre de rénovation du Parti.