Thua Thien-Hue (VNA) – Le Festival de Huê 2018 a officiellement débuté vendredi soir 27 avril à la place Ngo Mon (Porte du midi), à Dai Nôi (Grand Intérieur), ville de Hue, province centrale de Thua Thien-Hue.

Un numéro artistique à la cérémonie d'ouverture du Festival de Hue 2018. Photo: internet



La cérémonie d’ouverture a été honorée de la présence de Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité central du Parti, de plusieurs autres personnalités, de journalistes, de touristes vietnamiens et étrangers, ainsi que d'habitants locaux.



Placé sous le thème “Patrimoine culturel, intégration et développement – Huê, une destination pour cinq patrimoines mondiaux”, le Festival de Hue a lieu du 27 avril au 2 mai 2018.

L’événement, qui réunit 24 troupes artistiques de 19 pays et territoires des cinq continents, présentera au public de nombreux programmes imprégnés de l’identité vietnamienne, de la culture de Hue et de différentes cultures dans le monde, a affirmé le président du Comité populaire de la province de Thua Thien-Hue, Nguyen Van Cao.



Le Festival de Hue contribue à faire de Thua Thien-Hue l’un des centres culturels et touristiques du Vietnam, et de Hue "la ville des festivals".



L'événement est une bonne occasion pour les habitants et touristes de découvrir cinq patrimoines mondiaux de l’UNESCO : les poèmes et textes en hán (caractère chinois) qui ornent les monuments royaux de Huê, le complexe des monuments de l’ancienne capitale impériale de Huê, le "nha nhac" de Huê (musique de cour), les "môc ban" (tablettes de bois de la dynastie des Nguyên) et les "châu ban" de la dynastie des Nguyên (un ensemble de documents administratifs présentant les activités de la gestion d'État des empereurs de la dynastie des Nguyên).



Dans ce cadre, de nombreuses activités sont prévues, dont un festival national de chant Châu van (chant des médiums), un programme artistique de l'antenne de l'Église bouddhique de Thua Thien-Huê, une soirée musicale de Trinh Cong Son…-VNA