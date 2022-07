Hanoi (VNA) - En écho du dimanche vert national, troisième édition, et du programme «Un million d’arbres pour un Vietnam plus vert», l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a donné, ce dimanche, le coup d’envoi de la fête de plantation dans trois quartiers Hiêp Thành, An Phu Dông et Tân Chanh Hiêp, dans le 12e arrondissement.

Photo : VOV

Les participants ont planté 500 arbres et nettoyé 700m de l’arroyo Tu Vung, dans le quartier An Phu Dông.



Le programme «Un million d’arbres pour un Vietnam plus vert» vise à sensibiliser les jeunes et moins jeunes au rôle des forêts, aux problématiques liées à la protection des ressources forestières et aquatiques ainsi qu’à l’adaptation au changement climatique. L’objectif est de planter 60.000 arbres dans les forêts de protection de Dak Lak et Dak Nông, de couvrir les centres urbains par des espaces verts et de circuler des messages positifs sur la protection de l’environnement.- VOV/VNA





