Séance de travail entre la délégation de Côte d'Ivoire et des responsables de la ville de Can Tho. Photo: VNA



Can Tho (VNA) – La ville de Can Tho dans le delta du Mékong est convenu de développer la coopération avec les localités de Côte d’Ivoire à travers de la coopération entre les deux pays, leurs ministères, leurs secteurs, leurs organes de recherche dans l’agriculture et leurs entreprises dans l’avenir.

C’est ce qu’a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Nguyen Thanh Dung, en recevant le 28 mai à Can Tho, une haute délégation de Côte d’Ivoire dirigée par Achi Patrick, ministre et secrétaire général de la présidence .

Nguyen Thanh Dung a souligné que la ville de Can Tho et Côte d’Ivoire recélaient de nombreuses similitudes s’agissant de l’orientation de développement de l’agriculture. Can Tho pourra coopérer avec les localités du Côte d’Ivoire dans les domaines de l’aquaculture, de l’alimentation, des techniques de production végétale et animale, de l’élevage des volailles, de la production du riz et de la conservation des fruits après récolte…

De son côté, le ministre Achi Patrick a indiqué que le Vietnam et Côte d’Ivoire avaient des conditions météorologiques similaires. Par conséquent, Côte d’Ivoire étudiera le modèle de développement du Vietnam pour définir ses locomotives de croissance dans le futur.

Selon lui, Côte d’Ivoire et Can Tho peuvent établir leur coopération dans la recherche sur le riz, la sélection de variétés végétales, l’application de hautes technologies dans l’agriculture telles que l’utilisation des engrais, la mécanisation agricole…

Le ministre Achi Patrick a également exprimé la volonté de coopérer avec Can Tho dans d’autres domaines, à savoir l’agriculture, la transformation agricole, l’exportation, l’aquaculture et la transformation des produits aquatiques, l’élevage des volailles, etc.

Selon lui, chaque province de Côte d’Ivoire est dotée d’une usine de transformation du riz mais certaines d’entre elles ne fonctionnent pas en raison de la pénurie de riz. La ville de Can Tho qui dispose des atouts en matière de la production du riz et des technologies de transformation de ce produit, peut coopérer avec Côte d’Ivoire pour le développement de chacun, a-t-il suggéré.

Actuellement, Côte d’Ivoire et le Vietnam ont établi leur coopération aux niveaux du gouvernement, des ministères et des secteurs. Les deux pays souhaitent tisser les liens de coopération entre leurs localités, a-t-il dit.

Lors de cette séance de travail, les dirigeants du Service municipal de l’Agriculture et du Développement rural et de l’Institut de recherche sur le riz du delta du Mékong ont présenté des potentiels et avantages dans l’agriculture tels que la production, la transformation et l’exportation du riz, de produits aquatiques, d'arbres fruitiers ; la recherche sur la production de semences de riz et des produits aquatiques... –VNA