Photo: the-afc.com



Hanoi (VNA) – Face à la situation complexe de l’épidémie du coronavirus en Chine qui a atteint 563 morts, la Confédération asiatique de football (AFC) a décidé de régulariser le calendrier des matches du club de Hô Chi Minh-Ville et celui de Than Quang Ninh dans le cadre de la Coupe des clubs asiatiques de l’AFC 2020, a annoncé jeudi 6 février la Fédération vietnamienne de football (VFF).

Selon cette décision, les matches aller entre le club de Hô Chi Minh-Ville et celui de Yangon United (Myanmar) et entre le club de Than Quang Ninh et son adversaire philippin, Ceres Negros, se dérouleront respectivement le 11 février au stade de Thuwunna à Yangon (Myanmar), au lieu du stade Thong Nhat (Réunification) à Hô Chi Minh-Ville, et le 25 février au stade Rizal Memorial (Philippines), au lieu du stade de Câm Pha, province de Quang Ninh (Nord).

Les matches retour sont prévus respectivement le 29 avril prochain au stade Thong Nhat à Hô Chi Minh-Ville et le 13 mai au stade de Câm Pha, province de Quang Ninh (Nord).

Plus d’une vingtaine de pays ont identifié des cas confirmés d'infection par le coronavirus. La maladie a tué 563 personnes en Chine continentale, selon le bilan national quotidien publié jeudi par les autorités chinoises, qui fait aussi état de plus de 28.000 contaminations. -VNA