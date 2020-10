Des passagers effectuent des formalités au terminal T2 de l'aéroport de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Du 21 octobre à partir de 18h00 au 22 octobre jusqu’à 06h00, le Vietnam a détecté un nouveau cas importé de COVID-19 qui avait été mis en quarantaine dès son arrivée au Vietnam, selon le Comité directeur national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.



Le 1145e patient est un Vietnamien de 29 ans. Le 20 octobre, il est revenu d’Angola à bord du vol VN8 et avait été mis en quarantaine dans la ville de Bac Ninh, province éponyme du Nord.



Le nombre total de cas s’établit désormais à 1 145 dont 691 cas de transmission locale. Parmi eux, 551 sont liés aux foyers épidémiques détectés dans la ville centrale de Da Nang à partir du 25 juillet.

Le pays est entré dans le 50e jour consécutif sans détecter aucune infection locale.

Parmi les patients en cours de traitement, dix ont été testés négatifs au coronavirus une fois, trois autres deux fois et cinq autres encore, trois fois.

Environ 13 652 personnes ayant eu des contacts étroits avec des cas positifs ou en provenance de zones touchées par la pandémie sont en quarantaine dans des hôpitaux, des lieux de confinement ou à domicile.

Pour prévenir et contrôler le COVID-19 dans la "nouvelle normalité", le ministère de la Santé conseille aux gens de continuer à appliquer des mesures préventives, notamment le port de masques et le lavage fréquent des mains. Il appelle la population à suivre le message 5K : Khau trang (Masque), Khu khuan (Désinfection), Khoang cach (Distance), Khong tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y te (Déclaration médicale). -VNA