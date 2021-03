Hanoi (VNA) – Le Vietnam a recensé quatre nouveaux cas de Covid-19 en 12 heures jusqu’à 6 heures dimanche 28 mars, tous importés et mis en quarantaine à Tây Ninh (Sud) et Bac Ninh (Nord), a informé le ministère de la Santé.

Un agent de santé s’apprête à recevoir une première dose de vaccin contre le Covid-19. Photo : VNA

Les cas importés comprennent la patiente vietnamienne n°2587 âgée de 36 ans domicilée dans le district de Tân Châu, province de Tây Ninh ; la patiente vietnamienne n°2588 âgée de 28 ans dans la ville de Thai Nguyên, province éponyme du Nord.Elles ont été en contact avec la patiente n°2583 avant leur retour au Vietnam. Entrées à la porte frontalière internationale de Môc Bài, dans la province de Tây Ninh, elles ont été testées positives au SARS-CoV-2 le 27 mars et mises sous traitement médical à l’Hôpital général de la province de Tây Ninh.Deux autres cas importés sont la patiente n°2589 âgée de 25 ans et la patiente n°2590 âgée de 27 ans, expertes philippines arrivées le 15 mars à l’aéroport international de Nôi Bài et mises en quarantaine dans la province de Bac Ninh juste après leur entrée dans le pays.Elles ont été testées positives au virus pour la deuxième fois samedi 27 mars et emmenés à l’Hôpital national des maladies tropicales à Dông Anh, Hanoi pour y être traitées.Le bilan national de l’épidémie s’établit à 2.590 cas, dont 1.603 d’origine locale. Jusqu’à présent, 2.308 patients ont été déclarés guéris, a fait savoir le Département de l’administration des services médicaux du ministère de la Santé.Parmi les patients encore sous traitement dans des établissements médicaux à travers le pays, 30 ont été testés négatifs au nouveau coronavirus une fois, 38 autres deux fois et 57 autres encore, trois fois.Au total, 44.833 personnes ayant été en contact direct avec des cas confirmés ou en provenance de régions épidémiques ont été mises en quarantaine, dont 483 dans des hôpitaux, 18.412 dans d’autres établissements et 25.938 à domicile ou dans des lieux d’hébergement.Jusqu’à 16h samedi 27 mars, 44.278 personnes ont reçu une première dose de vaccin, étant agents de santé chargés de traiter les patients, de prélever des échantillons, de réaliser des tests de dépistage et membres des groupes de prévention et de contrôle du Covid-19 dans la communauté.Pour vivre en sécurité avec l’épidémie, la population est appelée à suivres les consignes sanitaires dites 5K : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tap (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration médicale). – VNA