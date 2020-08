Hanoi (VNA) - Le Vietnam a rapporté nouveaux cas d’infection d’origine locale lundi 3 août au soir, selon le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.

Un agent de santé prélève un échantillon de sang pour un test de dépistage du Covid-19 chez un résident de la ville de Dong Ha, dans la province centrale de Quang Tri. Photo: VNA

Les nouveaux patients, âgés de 20 à 83 ans, comprennent 15 personnes dans la ville centrale de Dà Nang et six dans la province voisine de Quang Nam. Tous sont liés au point chaud de l’Hôpital de Dà Nang.Les nouvelles contaminations ont porté le nombre de cas liés à l’épidémie à Dà Nang à 195, a fait savoir le Comité national de pilotage pour la prévention et le contrôle du Covid-19.L’épidémie a réapparu avec la découverte d’un patient de 57 ans le 25 juillet, mettant fin à la série de 99 jours sans infection communautaire au Vietnam. Elle a également provoqué six décès, tous avec de graves problèmes de santé sous-jacents.Le bilan national s’élève désormais à 642, dont 307 étaient des cas importés et ont été mis en quarantaine à leur arrivée.Le sous-comité des soins médicaux dudit comité national a indiqué que 374 cas se sont complètement rétablis. Parmi les cas confirmés restants, neuf ont été testés négatifs une fois, 12 autres au moins deux fois, et il y a eu six décès.Au total, 103.268 personnes ayant été en contact avec les cas de contamination ou revenus des zones épidémiques sont désormais placées en quarantaine dans tout le pays. – VNA