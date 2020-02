Quang Ninh (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef de la Direction nationale de la prévention et de la lutte contre le nouveau coronavirus, a contrôlé dimanche 2 février les mesures mises en place par les autorités de Mong Cai, une ville rattachée à la province de Quang Ninh.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (debout) lors de la séance de travail. Photo: VNA

Il a demandé aux autorités provinciales de se conformer aux mesures préconisées par le ministère de la Santé sur la surveillance de l’état de santé des Vietnamiens rentrés au pays.Quang Ninh est une destination fortement touristique desservie par les voies aériennes, routières et maritimes. Nous devons mettre en quarantaine les touristes qui sont passés par les zones épidémiques au cours des 14 jours précédents leur arrivée sur le sol vietnamien, a-t-il indiquéCeux qui ont passé la frontière récemment m’ont dit que la quarantaine est certainement incommode, mais ils soutiennent la politique du gouvernement et acceptent cette mesure, pour la santé communautaire. Avec un consensus social, nous pourrons endiguer cette épidémie, a-t-il ajouté.Lundi 3 février, le centre de contrôle de maladies de la province de Quang Ninh mène un exercice de prévention contre le nouveau coronavirus.Le Vietnam a confirmé la 8e personne touchée par la maladie d’infection respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus, une Vietnamienne domiciliée dans la province de Vinh Phuc au Nord et retournée du Wuhan, en Chine sur le vol CZ8315 de China Southern Airlines.L’épidémie a pris à présent les proportions d’une urgence sanitaire mondiale avec des cas signalés dans plus de 20 pays. Dimanche 2 février, le premier décès hors de Chine lié au nouveau coronavirus a été répertorié, aux Philippines, avec la mort à Manille d’un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan, capitale du Hubei.Selon l’Organisation mondiale de la Santé, lundi 3 février, le bilan du nouveau coronavirus est de 362 morts (361 en Chine, un aux Philippines), et plus de 17.200 contaminations. – VNA