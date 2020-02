Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un hôpital de campagne dans le district de Cu Chi, à Hô-Chi-Minh-Ville, devrait officiellement être opérationnel le 10 février dans le cadre des efforts de la ville pour prévenir les maladies respiratoires aiguës causées par le nouveau coronavirus (nCoV).

Photo : VNA

Le vice-directeur du Service municipal de la Santé Tang Chi Thuong a déclaré que le personnel médical des hôpitaux locaux sera mobilisé pour servir le fonctionnement de l'hôpital de campagne, qui sera géré par l'hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville.En plus de l' hôpital de campagne , 47 hôpitaux à Hô Chi Minh-ville sont mobilisés à faire des dépistages, à confiner des potentiels patients et à traiter des contaminés, a indiqué le Service municipal de la Santé.Dimanche 9 février à 11h00, 759 cas au total avaient été testés au Vietnam et 14 d’entre eux positifs au coronavirus , dont trois à Ho Chi Minh-Ville. - VNA