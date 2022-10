Hanoi (VNA) - La coordonnatrice résidente de l’ONU au Vietnam, Pauline Tamesis, a accordé une interview inclusive à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la prochaine visite au Vietnam du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ainsi que sur le partenariat Vietnam-ONU.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh serre la main de la coordonnatrice résidente de l’ONU au Vietnam, Pauline Tamesis. Photo: VNA



Voici le texte intégral de l’interview.



- VNA : Pourriez-vous partager avec nous l’importance de la prochaine visite du secrétaire général de l’ONU au Vietnam, en particulier à l’occasion du 45e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU ?



Pauline Tamesis : Lors de la prochaine visite au Vietnam, à l’invitation du président de la République Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général participera à une cérémonie commémorant le 45e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU. Le secrétaire général rencontrera des hauts dirigeants du Parti communiste, du gouvernement et de l’Assemblée nationale, ainsi que d’autres hauts responsables. Le secrétaire général participera également à un dialogue avec les jeunes.



La visite du secrétaire général devrait être axée sur l’action climatique, alors que le Vietnam cherche à traduire en actions ses engagements pris lors de la 26e Conférence des parties des Nations unies sur les changements climatiques (COP26). En tant que l’un des pays les plus vulnérables au climat au monde, le Vietnam est en première ligne pour subir les effets dévastateurs du changement climatique, de la pollution et de la dégradation de l’environnement. Lors de la COP26, le Vietnam s’est engagé à zéro émission nette d’ici 2050, à éliminer progressivement le charbon d’ici 2040 et à d’autres initiatives, notamment la fin de la déforestation et la réduction des émissions de méthane d’ici 2030. Le Vietnam accélère également son abandon des combustibles fossiles et vers les énergies renouvelables, l’ONU a exprimé son soutien au Partenariat pour une transition énergétique juste entre le Vietnam avec les pays du Groupe des Sept (G7).



- VNA : Quels sont vos remarques sur les contributions du Vietnam à l’ONU ces dernières années ? Pourriez-vous, s’il vous plaît, vous référer aux perspectives de coopération entre le Vietnam et l’ONU via la visite officielle du secrétaire général de l’ONU au Vietnam ainsi que la nation d’Asie du Sud-Est assumant le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021 et le prochain siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025?



Pauline Tamesis : Ces dernières années, le Vietnam a joué un rôle régional et mondial important en contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Vietnam s’est révélé être un membre de plus en plus actif de la communauté internationale, notamment par ses contributions aux opérations de paix de l’ONU et à l’Agenda pour la paix et la sécurité des femmes du Conseil de sécurité de l’ONU.



Le Vietnam est devenu un pays contributeur de troupes en 2014 et est un nouveau pays contributeur de police, avec le premier groupe de policiers vietnamiens déployés le 14 octobre 2022. Le Vietnam déploie actuellement du personnel auprès de la Force de sécurité intérimaire des Nations unies pour Abyei (UNISFA), Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). En 2014, le Vietnam a également mis en place un Centre international de formation au maintien de la paix, l’un des quatre de la région Asie-Pacifique.



En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, le Vietnam s’est fait remarquer pour son adoption de la toute première déclaration présidentielle sur le respect de la Charte des Nations unies, réaffirmant son attachement au multilatéralisme. En tant que président de l’ASEAN en 2020, le Vietnam a fait progresser l’intégration dans toute l’Asie du Sud-Est et a renforcé la connectivité entre l’ASEAN et l’ONU grâce à une toute première réunion sur la coopération. Avec la récente élection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, l’ONU se réjouit de soutenir le Vietnam dans ses plans visant à traduire ses engagements en matière de droits humains en actions. L’ONU salue les promesses du Vietnam de renforcer les droits de l’homme dans toutes ses dimensions, de donner la priorité à l’égalité des sexes et de mieux protéger les droits des groupes vulnérables.



VNA : Quels sont vos remarques sur les engagements et les efforts du gouvernement vietnamien dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) avec la plus haute priorité de ne laisser personne de côté ? Pourriez-vous partager avec nous l’aide que l’ONU a fournie au Vietnam pour atteindre ses objectifs de promotion du développement durable et d’amélioration de la vie des gens?



Pauline Tamesis : Le Vietnam a rejoint l’ONU en septembre 1977, deux ans après la fin de la guerre en 1975. Au cours des 45 dernières années, le Vietnam est passé d’un pays dépendant de l’aide de l’ONU à un pays qui contribue fortement à l’agenda régional et mondial.

L’ONU a fourni un soutien dans le travail politique, humanitaire, de reconstruction et normatif au cours des premiers jours de l’adhésion du Vietnam à l’ONU. Au cours des réformes du Dôi moi dans la période 1986-1995, l’ONU a activement soutenu le Vietnam en fournissant des conseils économiques clés et en fournissant des ressources s’élevant à des centaines de millions de dollars américains par an. Au tournant du 21e siècle, le soutien de l’ONU au Vietnam s’est concentré sur la réduction de la pauvreté, les politiques sociales, la coordination de l’aide, le renforcement des capacités de l’État et la mobilisation des ressources. Depuis 2000, l’ONU a réorienté son assistance technique au Vietnam vers les réformes législatives, économiques et de l’administration publique, ainsi que la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), dont beaucoup ont été atteints par le Vietnam avant 2015.

Après 2015, l’ONU a continué à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, par le biais du Plan stratégique unique (OSP) du gouvernement vietnamien et de l’ONU en 2017-2021 et du nouveau Cadre stratégique unique pour la coopération au développement durable entre l’ONU et le gouvernement vietnamien pour 2022-2026.

Le Cadre de coopération 2022-2026 est un engagement entre l’ONU et le gouvernement vietnamien à travailler ensemble et en partenariat avec la société au sens large (organisations non gouvernementales, universités, secteur privé et autres partenaires de développement). L’objectif est de contribuer à un Vietnam de plus en plus résilient qui embrasse le bien-être de tous - en particulier les plus défavorisés, une économie verte inclusive et des systèmes de gouvernance centrés sur les personnes, et où les gens jouissent de l’égalité des droits et des opportunités. Au cœur de ce cadre se trouve notre engagement à ne laisser personne de côté et à répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Vietnam. – VNA