Hanoi (VNA) - Le plan visant à améliorer la capacité d'identification des restes humains pendant la guerre a été signé le 31 octobre à Hanoi, par le Dr Phi Quyet Tien, directeur adjoint de l'Institut de biotechnologie au nom de l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam (ASTV) et Patrick White, directeur exécutif des programmes de la Commission internationale des personnes disparues (ICMP).La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Tim Rieser, conseiller aux affaires étrangères du sénateur américain Patrick Leahy, fervent partisan des projets de coopération entre le Vietnam et les États-Unis en matière de traitement des dommages de guerre, aussi d’Aler Grubbs, directrice de l'USAID Vietnam et de Ritu Tariyal, directrice du Bureau de la réconciliation et du développement social.Valable jusqu'à la fin de 2024, ledit plan sera mis en œuvre dans le sens d'optimiser la technologie d’extraction d'ADN dans des échantillons d'os anciens, de développer des techniques analytiques, d'appliquer la technologie de séquençage de nouvelle génération, afin d’identifier les personnes disparues en temps de guerre à grande échelle, conformément aux conditions des unités d'analyse ADN au Vietnam actuellement.Selon le professeur et Dr Chu Hoang Ha, vice-président de l’ASTV, cet événement démontre la coopération et la cohésion après la guerre entre les deux gouvernements du Vietnam et des États-Unis, dans l'esprit de "Fermer le passé, s’orienter vers l'avenir".Patrick White a déclaré que ledit plan jette les bases de l'application de la technologie de séquençage de l'ADN de nouvelle génération, pour identifier les restes humains à grande échelle. Grâce à ce plan, l’ICMP espère soutenir les agences vietnamiennes concernées dans la recherche des personnes disparues pendant la guerre. -VNA