Photo d'illustration : VNA

Da Nang (VNA)- La Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) a organisé le 14 juillet, dans la ville centrale de Da Nang la conférence annuelle d'Asie-Pacifique de la FIATA.L'événement a attiré des représentants d'associations et plus de 300 entreprises logistiques internationales et vietnamiennes.S'exprimant lors de la conférence, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Sinh Nhat Tan, a déclaré que l'événement contribuait à promouvoir la coopération en matière d'investissement, les affaires et le partage des connaissances pour orienter ensemble vers l'avenir du secteur des services logistiques et transitaires d’Asie-Pacifique en particulier et international en général.M. Le Duy Hiep, président de l’Association des entreprises de services logistiques du Vietnam (VLA) a affirmé que la chaîne d'événements dans le cadre de cette conférence est le point d’orgue du secteur de logistique et du transport en Asie ; est le rendez-vous idéal pour discuter des dernières tendances et des meilleures pratiques dans du secteur de transitaires et assimilés en 2023.Pour sa part, le vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Da Nang, Ho Ky Minh, a déclaré que dans les temps à venir, Da Nang continue de considérer les services logistiques comme un secteur important ayant un grand impact sur la croissance de la ville. De même, la ville met également en œuvre de l’élaboration de la planification de Da Nang pour la période 2021 - 2030, avec une vision 2050 avec des orientations majeures sur le développement des infrastructures, les services logistiques ainsi que l'accélération du processus d'investissement aux projets clés tels que : le quai Lien Chieu, le centre logistique à l'aéroport international de Da Nang...En outre, de nombreuses activités en marge la conférence sont organisées pour connecter les entreprises nationales et étrangères, tels que le dialogue entre plus de 100 entreprises, la cérémonie de signature de coopération entre les entreprises, des stands d’expositions des potentiels et des produits des entreprises...Selon le président de la Fédération internationale des associations de transitaires régionales Asie-Pacifique (FIATA RAP), Yukki Nugrahawan Hanafi, la conférence contribue à connecter les pays avec les pays, les entreprises avec les entreprises.