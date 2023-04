Délégués à la Cité impériale de Thang Long-Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 15 avril, les délégués participant aux 12èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-vietnamienne ont visité le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam et la Cité impériale de Thang Long-Hanoï.



Le Temple de la Littérature a été édifié en 1070, et est devenu la première université nationale en 1076, sous la dynastie des Ly (1010-1225). Ce site a été reconnu en mai 2012 comme patrimoine national spécial.



Au Temple de la Littérature, les délégués ont également eu l’occasion de découvrir deux expositions sur ce patrimoine vietnamien organisées par le Centre d'activités culturelles et scientifiques de Van Mieu - Quoc Tu Giam, en collaboration avec un groupe d'experts français et l’École française d'Extrême-Orient.



Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et située au cœur de Hanoï, la Cité impériale de Thang Long, abrite des architectures qui ont été construites lors de différentes périodes de l’histoire. C’est le plus important de tous les sites de vestiges nationaux. Sa sauvegarde et sa valorisation sont une affaire commune des administrations, des scientifiques et de toute la population.



Sise au 18 rue Hoàng Diêu, au cœur de Hanoï, la Cité impériale de Thang Long a fait l’objet de fouilles archéologiques en 2002. Menées sur une superficie totale de 19.000 m2, ces fouilles étaient à l’époque les plus importantes de toute l’Asie du Sud-Est. Les archéologues ont alors trouvé des traces d’une cité qui avait traversé treize siècles, dont dix sous les règnes des Ly, des Trân, des Lê, des Mac et des Nguyên, entre 1010 et 1945. Ces traces avaient la particularité de représenter des couches culturelles superposées les unes sur les autres.



En août 2010, l’UNESCO a classé le secteur central de la cité, qui est le secteur le mieux préservé, au patrimoine culturel mondial.



Dans la Cité impériale de Thang Long-Hanoï, les délégués des 12èmes Assises de la Coopération décentralisée franco-vietnamienne ont découvert diverses activités, dont une exposition dans le cadre d’un projet de coopération entre Hanoï et Toulouse. -VNA