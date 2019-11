Le vice-ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang, également chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam. Photo: VNA





Phnom Penh (VNA) - Une délégation militaire de haut rang du Vietnam dirigée par le vice-ministre de la Défense Phan Van Giang, également chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, a effectué une visite officielle au Cambodge du 30 octobre au 2 novembre.



Une visite à l’invitation du général Vong Pisen, commandant en chef de l’Armée royale cambodgienne. Elle avait pour but d'évaluer la coopération ces derniers temps et de discuter des mesures de coopération entre l'état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et le commandement général de l’Armée royale cambodgienne.



Pendant son séjour, le général de corps d’armée Phan Van Giang a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, qui a souligné que cette visite avait une grande importance pour la mise en œuvre des accords de coopération conclus entre les hauts dirigeants des deux pays et des deux armées, contribuant ainsi au renforcement et au développement des relations bilatérales.



Le Premier ministre Hun Sen a souligné que la coopération en matière de défense était l'un des piliers des relations de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable" entre le Vietnam et le Cambodge.



Le général de corps d’armée Phan Van Giang a informé le Premier ministre Hun Sen des résultats de la coopération entre les deux armées ces derniers temps.



Lors de sa visite, le général de corps d’armée Phan Van Giang s’est entretenu le 31 octobre avec le général Vong Pisen qui a affirmé son soutien et sa confiance absolus dans le succès du Vietnam au cours de son année de présidence de l'ASEAN en 2020 et dans l'organisation de la future conférence des commandants des forces de défense des pays de l’ASEAN.



Le général de corps d’armée Phan Van Giang a déclaré espérer que la démarcation et le bornage de la frontière commune seraient accélérés et que les Vietnamiens vivant au Cambodge bénéficieraient des conditions propices. Il a également déclaré souhaiter que les deux parties prêtent attention à la construction et à la protection des sites historiques liés à l'amitié entre les deux pays et les deux armées.



Il a rendu également une visite de courtoisie au général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense.



Dans la matinée du 1er novembre, les ministères de la Défense des deux pays ont collaboré pour organiser une cérémonie de remise de l’Ordre de l’Amitié du Vietnam à des collectifs et individus de l’Armée royale cambodgienne. -VNA