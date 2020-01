Des casques bleus vietnamiens partent pour le Soudan du Sud. Photo : congthuong.vn



Hanoï (VNA) – La coopération entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique a connu ces derniers temps un développement heureux dans divers secteurs.

Dans la politique et la diplomatie, en février 2019, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec le Soudan du Sud. A ce jour, il a établi des relations diplomatiques avec 69 des 70 pays du Moyen-Orient et d’Afrique.

Dans l’économie, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 19 milliards de dollars en 2019, soit un bond de 300% par rapport à 2008. De nombreuses entreprises vietnamiennes exportent au Moyen-Orient et en Afrique des produits et services à haute valeur ajoutée tels que produits agricoles et pharmaceutiques, biens de consommation, services financiers, bancaires ou de télécommunications… Le Vietnam a drainé plus de 7 milliards de dollars d’investissement de ces deux régions et y a versé plus de 2,6 milliards de dollars.

Avec son sens de responsabilité, son esprit actif et dynamique, le Vietnam a contribué à l’instauration de la paix en Afrique en envoyant de personnel aux Missions des Nations Unies en Centrafrique et au Soudan du Sud pour maintenir la paix et soutenir le développement. Les contributions du Vietnam à la résolution des problèmes mondiaux, dont plusieurs au Moyen-Orient et en Afrique, lui ont permis de bénéficier du soutien de la majorité des pays du Moyen-Orient et d’Afrique lors des élections de nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Lors de la rencontre avec les ambassadeurs des pays du Moyen-Orient et d’Afrique représentés au Vietnam en septembre 2019, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a déclaré que le Vietnam accordait une attention particulière à ses relations avec ces pays. Soulignant les énormes potentiels entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, il a affirmé les grands avantages des deux parties pour développer une coopération intégrale, notamment dans le commerce, l’investissement, l’énergie, l’environnement, les technologies de l’information et de la communication, l’agriculture, l’emploi et le tourisme.

Dans les temps à venir, les deux parties vont prendre diverses mesures pour saisir les opportunités et exploiter au mieux leurs potentiels afin de rendre la coopération bilatérale plus efficace et plus substantielle.-VNA