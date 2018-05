Hanoï (VNA) - En écho à la Journée internationale du travail (1er mai) et au mois d’action sur la sécurité au travail, l’Institut de la santé professionnelle et de l’environnement, relevant du ministère de la Santé, va mettre en place un programme de consultation médicale gratuite à destination de 15.000 salariés travaillant dans les zones industrielles de 10 provinces.

A partir du 4 mai, des consultations médicales seront dispensées gratuitement à 1.000 ouvriers de Hô Chi Minh-ville et à 1.000 ouvrières enceintes travaillant dans les zones industrielles de la province méridionale de Dông Nai. En mai et en juin, ce sera au tour de quelque 5.000 travailleurs de Hanoï. Ce programme sera également lancé dans les provinces de Binh Duong (Sud), Vinh Phuc et Bac Ninh (Nord), mais aussi dans la ville de Hai Phong (Nord).

« Cette année, le mois d’action sur la sécurité au travail est placé sous le thème +Prévenir et contrôler les éléments nuisibles à la santé pour limiter les accidents du travail et les maladies professionnelles+. Notre action tend à sensibiliser les employeurs à la nécessité de veiller aux conditions de travail des employés et d’organiser régulièrement des consultations médicales pour prévenir des maladies professionnelles », a indiqué Nguyên Dinh Trung, chef du département des maladies professionnelles, rattaché à l’Institut de la santé professionnelle et de l’environnement.-VOV/VNA