Photo d'illustration



Hanoï (VNA) – Un atelier de consultation sur le thème “Cadre de mesure de l’innovation dans le secteur public au Vietnam” a eu lieu le 3 août à Hanoï.



Cet événement a été organisé par le Centre d’innovation national (NIC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).



La conférence a porté sur divers sujets, dont un aperçu de l'innovation dans le secteur public et des mécanismes et politiques vietnamiens liés à l'innovation dans le secteur public, un aperçu de l'expérience internationale sur la construction et le développement d'un cadre de mesure de l'innovation dans le secteur public. Les participants ont également discuté de la proposition d’un cadre de mesure de l'innovation dans le secteur public au Vietnam.



Selon plusieurs experts, un cadre de mesure de l'innovation dans le secteur public aidera les décideurs politiques et les chefs d'entreprise à s'orienter vers une analyse plus complète de la dynamique et des résultats de l'innovation.-VNA