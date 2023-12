Hanoi (VNA) – Une conférence de consultation a été organisée jeudi 14 décembre par le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) et le Bureau du coordonnateur résident des Nations Unies à Hanoi, axé sur les choix politiques visant à promouvoir le développement durable au Vietnam.

La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, lors de la conférence de consultation, à Hanoi, le 14 décembre. Photo : VNA



La conférence visait à améliorer la prise de conscience des défis et des opportunités de développement du Vietnam, à discuter des choix politiques pour aider le pays à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et à améliorer les capacités spécialisées du personnel des agences gouvernementales dans la réalisation des analyses et des évaluations macro-économiques des aspects économiques, sociaux et environnementaux du processus de développement.



Lê Viêt Anh, directeur du Département des sciences, de l’éducation, des ressources naturelles et de l’environnement du MPI, a déclaré que pour réaliser les ODD, stimuler la transition verte et atteindre zéro émission nette d’ici 2050, le gouvernement vietnamien a publié de nombreuses politiques et engagements d’investissement dans différents domaines tels que l’intensification de la mise en œuvre des trois programmes cibles nationaux sur la réduction durable de la pauvreté, la construction de la nouvelle ruralité et le développement socio-économique dans les zones de minorités ethniques.

Le gouvernement a également accéléré la transition énergétique en approuvant le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 (NPDP8), qui comprend des objectifs ambitieux en matière d’énergies propres et renouvelables, en mettant en œuvre la Déclaration politique sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et en favorisant la transformation numérique et l’application des progrès scientifiques et technologiques, a-t-il noté.

La coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a déclaré que le Vietnam avait fait de grands progrès dans l’amélioration du niveau de vie et dans la sortie de millions de personnes de la pauvreté.



Sur la base de ces réalisations, a-t-elle poursuivi, les dirigeants vietnamiens ont fixé comme objectifs que le pays devienne un pays à revenu élevé d’ici 2045 et garantisse zéro émission nette d’ici 2050. Cette vision favorise la mise en œuvre par le Vietnam des engagements visant à mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable.



Le deuxième examen national volontaire, présenté par le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, lors du forum politique de haut niveau en juillet dernier, a défini six priorités politiques et recommandations pour accélérer la réalisation des ODD.



Ces priorités comprennent la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation ; le développement des ressources humaines de qualité ; la gestion efficace des ressources, l’adaptation et l’atténuation des impacts du changement climatique, et la construction d’une économie verte et circulaire ; la finance; la préparation des données ; et le placement des gens au centre de chaque décision, de chaque politique et de chaque action.



La coordonnatrice résidente a estimé que ces priorités correspondent parfaitement aux six transitions majeures qui favoriseront les progrès dans la réalisation des ODD convenues par les pays membres lors du Sommet 2023 sur les ODD. – VNA