Le colloque de consultation régional autour de scénarios de développement du delta du Mékong pour la période 2021-2030 à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Le ministère du Plan et de l'Investissement a organisé le 4 mars dans la ville de Can Tho (delta du Mékong) un colloque de consultation régional pour réfléchir à des scénarios de développement du delta du Mékong pour la période 2021-2030 et la vision 2050.

Lors de ce colloque, les unités de conseil, que sont la compagnie Royal HaskoningDHV et l'organisation GIZ, ont présenté de nombreux scénarios ainsi que les défis auxquels le delta devra faire face.

Les consultants ont proposé cinq scénarios de développement du delta du Mékong dont: deux scénarios de développement sans impact (S1, S2) basés sur les scénarios en cours et trois orientations de développement de remplacement (DO3, DO4, DO5).

Concrètement, le S1 comprend des projets planifiés qui seront mis en œuvre d'ici 2025 affectant l'ensemble de la région. Le S2 comprend des projets prévus jusqu'en 2030 mais pas encore financés.

Les orientations de développement de remplacement DO3, DO4 et DO5 sont élaborées dans le sens d'accorder des priorités aux investissements publics dans l'un des trois piliers suivants: l’économie, les ressources naturelles ou l’environnement, et le développement social.

Selon les experts, il existe des contradictions dans le scénario de développement du plan actuel d’ici 2030. Ces goulots d'étranglement devront être rapidement éliminés dans les scénarios de développement. -VNA