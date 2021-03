La zone d'élevage de crevettes dans la zone côtière de Go Cong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 2021, les districts de Go Cong Dong et Tan Phu Dong, province de Tien Giang (Sud) s'efforcent d'étendre les bassins d'aquaculture pour atteindre plus de 10.500 hectares, principalement de crevettes géantes tigrées et de crevettes à pattes blanches. Le reste concernera d'autres espèces de valeur tels que le crabe, le bar... avec une production plus de 50.000 tonnes pour la consommation intérieure et l'exportation.

Afin l'objectif d'une production adaptée au changement climatique, les districts côtiers de Go Cong se concentre sur la formation de zones aquacole spécialisées, la diversification des espèces aquacoles et l’application des technologies dans l'aquaculture.

Concrètement, le district de Go Cong Dong a formé une zone d'élevage de bivalves, principalement de palourdes, d'arca sanguinolente sur plus de 2000 hectares, associé au développement de l'écotourisme marin, créant des emplois pour les travailleurs de la mer.

En 2020, les districts de Go Cong Dong et Tan Phu Dong ont produit plus de 460.000 tonnes de produits aquacoles, dont plus de 16.000 tonnes de palourdes.-VNA