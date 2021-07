La première phase de la construction de l'aéroport international de Long Thanh sera achevée au premier trimestre. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Selon la compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV), la construction d'un terminal et d'une piste d'atterrissage de l'aéroport international de Long Thanh sera mise en chantier au premier trimestre de 2022.

Le ministère des Transports demande au maître d'ouvrage d'achever la construction au premier trimestre de 2025 pour que la première phase du projet puisse mettre en service à la fin de 2025.

Ledit ministère a également proposé au Premier ministre de diriger la province de Dong Nai pour accélérer le dégagement du terrain.

Ce projet nécessite au minimum 36.000 milliards de dongs octroyés par l'ACV et 63.000 milliards de dongs des prêts sans avoir besoin de garanties gouvernementales.

Le ministère des Transports a également souhaité que l'Assemblé nationale accorde un capital à moyen terme pour 2021-2025 aux agences de gestion publique pour réaliser ce projet.

L'aéroport couvre une superficie totale de plus de 5.580 ha et s’étend sur six communes du district de Long Thành, province méridionale de Dông Nai. Le projet qui sera divisée en trois phases, représente un coût d’investissement total estimé à 336,63 billions de dôngs (14,8 milliards de dollars). Au cours de la première phase, une piste d'atterrissage et un terminal passager, ainsi que d'autres travaux connexes, seront construits pour desservir quelque 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an. Cette phase qui nécessite un fonds de près de 4,8 milliards de dollars, devrait être terminée d'ici à 2025. -VNA