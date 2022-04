La cérémonie de mise en chantier de l’ouvrage de Mémorial du Président Ho Chi Minh. Photo : VNA

Kien Giang (VNA) - La cérémonie de mise en chantier de l’ouvrage de Mémorial du Président Ho Chi Minh a eu lieu le 29 avril dans la ville de Phu Quoc, province de Kien Giang (Sud).

Cet ouvrage comprend un mémorial d'une hauteur totale de 20,7 m, avec la statue du Président Ho Chi Minh en bronze de 18 m ; un relief en pierre de 63 m de long et 10,8 m de haut ; un espace commémoratif du Président Ho Chi Minh et d’autres ouvrages de soutien, couvrant une superficie de 1.225 m².

Prenant la parole, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Kien Giang, Do Thanh Binh, a souligné que la construction du Mémorial du Président Ho Chi Minh à Phu Quoc visait à renforcer la position et le rôle de leadership du Parti, à honorer l'image du bien-aimé oncle Ho et à affirmer fortement la souveraineté de la mer et des îles sacrées de la Patrie.

A cette occasion, la province de Kien Giang a inauguré du Temple des Martyrs dans la ville de Phu Quoc. Les travaux ont débuté le 2 décembre 2021 avec un investissement total de près de 44 milliards de dongs.

Il s'agit d'une œuvre culturelle et historique, une reconnaissance de l'esprit de loyauté, d'indomptable et de sacrifice désintéressé des héros et des martyrs dans la lutte pour la libération nationale. - VNA