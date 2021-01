Hanoï, 18 janvier (VNA) - La province méridionale de Dong Nai construira quatre routes reliant les localités à la zone de l'aéroport international de Long Thanh dont la construction a commencé plus tôt ce mois-ci.

Design de l’aéroport international de Long Thành. Photo: scandasia.com

Selon Nguyen Bon, directeur adjoint du service provincial des Transports, la construction des routes, s'étendant chacune de 45 à 60 m, devrait coûter des milliers de milliards de dong vietnamiens.

Les routes comprennent trois routes menant directement à l'aéroport, notamment une partant de l'intersection avec la route DT 763 dans le district de Dinh Quan, province de Dong Nai, jusqu'à la route nationale 51 dans le district de Long Thanh. La route, avec un investissement de 2.300 milliards de dongs (99,2 millions de dollars), a été considérée comme une route stratégique reliant la ville de Long Khanh et des quartiers tels que Dinh Quan, Thong Nhat et Cam My avec l'aéroport.

L'autre vise à relier les localités de la partie de l’Est de Dong Nai et à atténuer les surcharges pour les autoroutes nationales 1A et 20, et l'intersection de Dau Giay. Dong Nai prévoit également d'étendre et de moderniser sept itinéraires afin de faciliter le commerce des marchandises entre 32 parcs industriels de la province.

Cao Tien Dung, président du Comité populaire provincial, a déclaré que Dong Nai considérait l'aéroport de Long Thanh comme le moteur de la croissance de ses districts et villes, affirmant que la province développerait un réseau de transport synchrone et moderne pour optimiser le potentiel et les avantages générés par le aéroport.

La construction du premier détail de l'aéroport international de Long Thanh a commencé le 5 janvier.

L'aéroport international de Long Thanh fait partie des 16 projets aéroportuaires les plus attendus au monde. Il s'agit également d'un projet d'une importance particulière au niveau national, a souligné le chef du gouvernement.

D’un fonds d’investissement de la phase 1 de 109.112 milliards de dongs (4,8 milliards de dollars), l’ouvrage est conçu pour accueillir chaque année 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret en 2025 et assurer environ 100 millions de passagers et quelque 5 millions de tonnes de fret en 2035. Il sera un moteur du développement économique du Sud et du pays tout entier.

Une fois en service, l'aéroport pourrait contribuer de 3 à 5% à la croissance du PIB.

L'aéroport international de Long Thanh appliquera des technologies de pointe et pourra facilement intégrer les technologies les plus avancées dans la construction, la gestion et l'exploitation selon les normes internationales et équivalentes.

Situé à 40 km de la mégapole économique de Ho Chi Minh-Ville, à 30 km de la ville industrielle de Bien Hoa, et à 70 km de la station balnéaire de Vung Tau, l’aéroport international de Long Thanh devrait réduire la surcharge dans l'aéroport international de Tan Son Nhat et assurer des vols vers l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Océanie, mais aussi le Moyen-Orient, l’Asie du Nord-Est ou du Sud.- VNA