Hanoi, 16 juin (VNA) - Les experts en œuvres d’art estiment que le manque de fonds, de personnel ainsi que de savoir-faire empêche la bonne conservation et, surtout, la restauration des peintures présentes dans les musées, virant parfois à la dégradation involontaire.

La laque poncée "Vuon xuân Trung Nam Bac", du peintre célèbre Nguyên Gia Trí, avant d’être endommagée. Photo: Archives/CVN

Les lacunes dans la conservation-restauration des œuvres picturales ont été révélées récemment au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville: Vuon xuân Trung Nam Bac (Jardin printanier Centre - Sud - Nord), une laque poncée de grande valeur du célèbre peintre Nguyên Gia Trí (1908-1993), a été gravement endommagée après avoir été nettoyée.De fin 2018 à février 2019, Vuon xuân Trung Nam Bac, reconnue "trésor national" fin 2013 et exposée au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville, a fait l’objet d’un "nettoyage" qui a provoqué des dommages irréversibles. Le vernis superficiel a été endommagé à environ 30% au cours du processus en raison du manque de connaissances du "restaurateur" qui a utilisé du liquide vaisselle, de la poudre à polir et du papier de verre."L’œuvre a perdu une partie de sa couche de peinture superficielle ainsi que la bonne liaison entre ses différentes parties", a déclaré Vi Kiên Thành, chef du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions. D’après lui, le musée a fait preuve de négligence, alors que les œuvres classées "trésors nationaux" doivent être stockées et préservées dans des conditions optimales.Le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville a donc demandé au Musée municipal des beaux-arts de mettre en œuvre un projet visant à remédier aux dommages causés à cette peinture. Il a suggéré que la restauration soit confiée au peintre Nguyên Xuân Viêt, expert et aussi élève de Nguyên Gia Trí. Pourtant, il sera très difficile de lui redonner son état original.Vuon xuân Trung Nam Bac a été achetée au début des années 1990 au prix de 100.000 dollars par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville qui l’a offerte ensuite au Musée municipal des beaux-arts. Avec ses 540 cm de long et 200 cm de large, il s’agit de la plus importante peinture de Nguyên Gia Trí qu’il réalisa durant 20 ans, de 1969 à 1989. Elle représente des jeunes femmes en costumes traditionnels du Nord, du Centre et du Sud du Vietnam, qui se rendent à une fête du printemps sur fond d’arbres et de pagodes.