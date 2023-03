Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - La protection de la faune nécessite non seulement la participation active des agences de gestion de l'État, mais aussi celle de nombreuses parties prenantes telles que les ONG, les organisations socio-politiques, le secteur privé et toute la communauté. Chaque individu a la responsabilité d’édifier un environnement sain, durable et responsable pour protéger toute vie sur Terre.



Un modèle de conservation des tortues marines dans le Parc national de Con Dao

Les tortues marines sont des animaux précieux, rares et en voie de disparition à l'échelle mondiale, protégées par de nombreux pays, dont le Vietnam. Actuellement, on ne les trouve que dans quelques zones maritimes comme Quang Ninh, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Da Nang, Quang Nam, Phu Yen, Ninh Thuan,... en très petite quantité. La province de Ba Ria-Vung Tau abrite le plus grand nombre de tortues marines venant pondre chaque année (environ 300 à 400 femelles par an).

Toutes les espèces de tortues marines sont inscrites dans le Livre rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et dans la Convention sur les espèces migratrices (Convention CMS), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Des activités de recherche sur la conservation des tortues marines sont menées depuis des années dans le Parc national de Con Dao.

Ces dernières années, la conservation des tortues marines est devenue une activité régulière et continue avec le soutien et les efforts conjoints de la population, ainsi que des autorités à tous les niveaux de Con Dao.

Ce parc est le premier endroit au Vietnam à mettre en œuvre avec succès et efficacement le programme de conservation et de sauvetage des tortues marines, la recherche sur les caractéristiques biologiques et des modèles efficaces de conservation.

Le corail Acropora à la baie de Bai Tu Long. Photo : VNA



C’est aussi un lieu de partage de modèles et de méthodes de conservation pour les unités de conservation des tortues marines à l'échelle nationale. Les résultats des recherches menées par le parc national de Con Dao sont des données importantes pour la gestion et la conservation des tortues marines non seulement à Con Dao mais également dans tout le pays, apportant des contributions très importantes dans les stratégies d'action nationales et régionales pour la biodiversité.



Nécessité d'une coopération de toute la communauté



Jake Brunner, Représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au Vietnam, a déclaré que ces dernières années, la biodiversité en général et la faune sauvage en particulier au Vietnam ont été confrontées à de nombreux défis. Donner la priorité au développement économique se heurte à un conflit d'intérêts entre la réalisation des objectifs de croissance économique et la conservation de la biodiversité. Par ailleurs, le Vietnam est trop dépendant des exportations agricoles, conduisant à des pressions croissantes sur les espaces naturels. La pollution industrielle est devenue un facteur majeur de la destruction de la biodiversité des écosystèmes d'eau douce.



Selon Jake Brunner, ces facteurs et la diminution de la population d'espèces dans la nature ont poussé de nombreuses espèces au bord de l'extinction, voire certaines se sont éteintes comme le rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus) officiellement disparu en octobre 2011.



L'enjeu est donc de lier la protection des espèces à la protection de leur habitat, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'aire protégée. Le Vietnam a besoin d'un système national d'aires protégées qui soit exécutoire et responsable de la conservation de la biodiversité. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait que le Vietnam compte un grand nombre d'animaux sauvages gardés en captivité dans des zoos, des fermes commerciales et des centres d'élevage de conservation... Il faut tenter de les remettre dans leur milieu de vie.



Dans la Stratégie nationale sur la biodiversité à l'horizon 2030, avec vision à l'horizon 2050, la protection et la conservation des espèces sauvages, en particulier menacées, est l'un des éléments clés.



La stratégie vise également à conserver efficacement les espèces sauvages menacées et rares avec des indicateurs très spécifiques. La stratégie définit également des mesures concrètes de conservation telles que enquêtes, évaluations continues et publication d'une liste des espèces à préserver prioritairement. -VNA