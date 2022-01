Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) - L’ethnie Muong représente plus de 70 % de la population vivant dans le district montagneux de Ngoc Lac, province de Thanh Hoa (Centre). Si bien des familles d'ici ont construit des maisons d'architecture moderne, de nombreuses autres restent fidèles à la maison sur pilotis d'architecture traditionnelle.

Ngoc Lac essaie de préserver la maison traditionnelle sur pilotis de l’ethnie Muong en le reliant au développement du tourisme communautaire.

Selon le Comité populaire du district de Ngoc Lac, la localité recense 1.465 maisons sur pilotis, dont plus de 700 dans la commune de Thach Lap, dont beaucoup de plus de 100 ans.

Photo : VNA



Afin de préserver et de promouvoir la beauté de ces maisons, le district de Ngoc Lac a élaboré le projet « Préservation et développement des maisons traditionnelles sur pilotis de l’ethnie Muong en association avec le développement du tourisme communautaire pour la période 2021-2025", ce permettant aussi de soutenir et d'encourager la participation active de la communauté aux activités touristiques. Il est prévu que début de 2022, les maisons sur pilotis de la commune de Lap Thang s'ouvriront pour accueillir des touristes.

Pham Van Dat, vice-président du Comité populaire du district de Ngoc Lac a affirmé qu'afin de préserver et développer les maisons traditionnelles sur pilotis des Muong, le district a choisi le développement du tourisme communautaire, un type de tourisme répondant aux besoins des touristes qui souhaitent explorer, expérimenter et apprendre davantage les valeurs culturelles communautaires.

En 2021, 10 maisons sur pilotis seront achevées et devraient entrer en service début 2022.

Afin de mettre en œuvre efficacement le projet, le district de Ngoc Lac va renforcer la gestion du tourisme, améliorer progressivement la qualité des produits touristiques communautaires, renforcer la promotion des activités touristiques et préserver les valeurs culturelles traditionnelles. Le district s'efforcera pour la période 2021-2025 de préserver environ 400 maisons, portant le nombre total de maisons traditionnelles sur pilotis à environ 1.800.

La construction d'un site touristique communautaire dans le village de Lap Thang, commune de Thach Lap, en association avec la préservation des maisons traditionnelles sur pilotis de Muong, ouvrira des opportunités pour exploiter le potentiel touristique de la localité et ainsi préserver les valeurs culturelles traditionnelles. -VNA