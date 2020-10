Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Photo: AFP

New York (VNA) – Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU tenue le 14 octobre, le Vietnam a appelé les parties concernées à respecter les accords déjà conclus au Sahara Occidental et déclaré soutenir les efforts pour accélérer le processus de paix mené par la MINURSO.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, a déclaré partager les difficultés auxquelles les populations du Sahara Occidental font face, notamment dans le contexte de COVID-19.

Il a souligné la nécessité d’accorder la priorité au maintien des activités humanitaires et de mener des dialogues de paix entre les parties concernées sur la base du droit international et des résolutions cohérentes du Conseil de sécurité pour trouver des solutions justes et satisfaisantes pour l’intérêt des populations du Sahara Occidental.

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni le 14 octobre pour examiner la situation au Sahara Occidental à la lumière des rapports de la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Bintou Keita, et du représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), Colin Stewart.

Des responsables de l’ONU ont estimé que la situation au Sahara occidental était relativement stable mais qu’il y avait encore des violations du cessez-le-feu et de l'Accord militaire N °1 entre les parties.

Colin Stewart a indiqué que sa Mission était actuellement confrontée à de nombreuses menaces dans l’exécution de ses tâches, en particulier celles causées par le trafic de drogue, la criminalité et les champs de mines laissés par la guerre. -VNA