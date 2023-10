Hanoi (VNA) - L'Institut central de gestion économique (CIEM), en collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT) au Vietnam, a organisé le 17 octobre, à Hanoï, l'atelier intitulé « Opportunités et défis pour les entreprises et la chaîne d'approvisionnement des exportations du Vietnam » pour partager des expériences sur ce problème.

S'exprimant lors de la conférence, M. Dang Duc Anh, directeur adjoint du CIEM, a déclaré qu'au cours des dernières années, le Vietnam avait réalisé de nombreuses réalisations importantes en matière de développement économique, notamment le rôle important de l’intégration économique mondial, participant activement au réseau d’accords de libre-échange (ALE). En particulier, avec la signature et la mise en œuvre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) au cours de nombreuses années de négociations, le Vietnam a pratiquement atteint les objectifs les plus importants du la stratégie de négociation des accords de libre-échange pour la période 2010-2020.

Les ALE mis en œuvre permettent aux exportations vietnamiennes de bénéficier de taux d'imposition préférentiels lorsqu'elles accèdent aux marchés de plus de 50 pays, dont la plupart des plus grands partenaires commerciaux, représentant plus de 70 % du chiffre d'affaires total des exportations. En particulier, les accords CPTPP et EVFTA sont considérés comme des ALE de nouvelle génération, conformément à la tendance de développement du commerce moderne.

Pour mettre en œuvre ses engagements non traditionnels, notamment dans le domaine du travail, le Vietnam a internalisé les normes internationales du travail et les a progressivement mises en pratique.

Pour exploiter efficacement les ALE et améliorer la position des entreprises vietnamiennes, Mme Nguyen Minh Thao, chef du Département de recherche sur l'environnement des affaires et la compétitivité de l'Institut central de recherche en gestion économique, a proposé que les agences de gestion de l'État doivent réformer les institutions conformément aux pratiques internationales, internaliser les engagements et mettre en œuvre efficacement les engagements en matière de travail.

De plus, il est nécessaire de réformer et d'améliorer l'environnement des affaires afin de garantir la liberté et la sécurité des entreprises et d'encourager la créativité, améliorant ainsi la capacité des entreprises nationales et créant une avancée décisive pour attirer des IDE de qualité en provenance des pays membres participant à la ZLE et aider les entreprises à faire respecter les conditions promises et à réduire les coûts de conformité aux barrières commerciales. – VNA