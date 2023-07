Les participants à la conférence. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Une conférence a eu lieu le 25 juillet à Tokyo pour mettre en relation entre les investisseurs japonais et les localités, zones industrielles et entreprises vietnamiennes.

L'événement, qui s'inscrit dans le cadre des activités marquant les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays, a attiré un grand nombre d'investisseurs et d'entreprises des deux pays.

Il a été co-organisé par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Centre ASEAN - Japon (AJC), le Bureau commercial du Vietnam au Japon, l'Agence japonaise de promotion commerciale (JETRO) et les provinces vietnamiennes de Hau Giang (Sud), Bac Kan, Lai Chau (Nord) et Da Nang (Centre)

Le directeur de Vietrade, Vu Ba Phu, a déclaré que via la conférence, les représentants des localités, zones industrielles et entreprises du Vietnam pouvaient rencontrer directement des investisseurs japonais pour examiner la demande et la situation des investissements japonais dans le pays et discuter des mesures visant à promouvoir d’investissement entre les deux pays.

En particulier, les responsables des provinces vietnamiennes de Hau Giang, Bac Kan et

Lai Chau et de la ville de Da Nang ont eu l'occasion de présenter en détail l'environnement d’investissement dans leur localité ainsi que leurs politiques pour aider les entreprises à surmonter les difficultés et à reprendre leur production et leurs activités commerciales après la pandémie de COVID-19, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de l'AJC, Kunihiko Hirabayashi, a déclaré que l'AJC avait soumis l'année dernière un plan stratégique à moyen terme jusqu'en 2025 visant à répondre aux grands changements de la situation internationale et régionale. Ce plan comprend la promotion de divers formes d'investissements durable qui ont des impacts positifs sur la vie socio-économique, dont l'investissement direct durable, du Japon dans les pays de l'ASEAN, en particulier le Vietnam.

L'AJC attache une importance particulière aux investissements favorisant la croissance verte et l'économie circulaire, et étend plus largement les activités de coopération en matière de commerce et d'investissement entre le Japon et l'ASEAN, a-t-il ajouté.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon en 1973, le Japon est toujours l'un des principaux partenaires du Vietnam.



Au 20 juin, le Japon comptait 5.116 projets valides d'une valeur de plus de 69,9 milliards de dollars au Vietnam. Il est également le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam, avec environ 30 milliards de dollars.

Le Japon était le cinquième importateur de produits vietnamiens au premier semestre 2023, avec une valeur de 11 milliards de dollars.-VNA