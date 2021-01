Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï, 27 janvier (VNA) - Poursuivant l’ordre du jour du 13e Congrès national du Parti, les délégués sont réunis à la séance plénière pour discuter des projets de document.

Au nom du Présidium, Nguyen Xuan Phuc, membre du Bureau Politique, Premier ministre a présidé la séance de discussions.

Douze délégués ont présenté leur intervention portant sur la promotion de la force de la grande solidarité nationale, l'amélioration de la qualité des activités du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques ; la consolidation et le renforcement de la posture de défense populaire, la poursuite de l’édification d’une force d’armée populaire révolutionnaire régulière, performante et moderne ; la poursuite de la réforme et de l’édification d’une force de sécurité publique transparente et puissante.

Ils ont aussi abordé les questions concernant la mise en œuvre effective de la réforme judiciaire, l’édification d'un État de droit socialiste « du peuple, par le peuple, pour le peuple " ; le perfectionnement de la finance nationale capable de répondre aux exigences de développement durable du pays ; l’édification d’une capitale moderne, digne d'un grand centre de culture, de science, d'éducation, d'économie et de transactions internationales ; le développement de l’économie du savoir avec des expériences de Ho Chi Minh-Ville ; les relations extérieures du Parti et la diplomatie populaire ; le renouvellement fondamental et complet de l’éducation pour la période 2021-2025 ;...

Mercredi après-midi, des représentants des organisations du Parti de ministères, secteurs et localités continuent de discuter des documents du congrès, en se concentrant sur le développement agricole, l’édification de la Nouvelle ruralité, l'amélioration de l’administration des politiques monétaires… -VNA