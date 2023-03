La nouvelle présidente de l' Association d’amitié et de coopération Vietnam-France , Nguyen Thuy Anh Photo: VNA Hanoï (VNA) - L’Association d’amitié et de coopération Vietnam-France a tenu le 17 mars à Hanoï, son 7e congrès pour le mandat 2023-2028, avec l’élection d’un comité exécutif composé de 50 membres et présidé par Nguyen Thuy Anh.

Selon son rapport sur le mandat 2016-2022, l'Association a mené de nombreuses activités d'une grande importance, contribuant à resserrer ses relations avec des partenaires et amis français.



Outre des activités pour célébrer des grandes fêtes, l'Association a également organisé un tournoi d’amitié de football Vietnam-France, un séminaire sur la coopération Vietnam-France dans la formation et la recherche scientifique, le Festival français à Hanoï pour la promotion de la culture française auprès des Vietnamiens.



Notamment, pour aider les Français à surmonter des difficultés lors de la pandémie de COVID-19, l'Association a fait don de matériel médical d'une valeur de près de deux milliards de dongs.



S'exprimant à cette occasion, la nouvelle présidente de l'Association, Nguyen Thuy Anh, s'est engagée à faire de son mieux pour mener à bien les tâches que le 7e Congrès a approuvées, contribuant au développement de l'amitié entre les deux pays et les deux peuples. -VNA