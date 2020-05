Des agents de santé se préparent à accueillir des citoyens vietnamiens rapatriés sur un vol à l'aéroport international de Van Don dans la province de Quang Ninh (Photo: VNA)

Hanoi, 17 mai (VNA) - Deux nouveaux cas de COVID-19 confirmés le 17 mai au soir sont des Vietnamiens revenant de Russie, et ils ont été mis en quarantaine à leur arrivée, a déclaré le comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Les patients ont été rapatriés de Russie sur le vol VN0062 le 13 mai. Après avoir atterri à l'aéroport international de Van Don, dans la province de Quang Ninh (Nord), ils ont été immédiatement mis en quarantaine à l'école militaire de la province de Thai Binh (Nord).Le patient N° 319, 26 ans, est soigné à l'Hôpital national des maladies tropicales N ° 2 de Hanoi. Pendant ce temps, le patient N° 320, 29 ans, est sous traitement à l'hôpital général de la province de Thai Binh.Ainsi, le Vietnam compte 320 patients de COVID-19 à l'heure actuelle, dont 180 cas revenus de l’étranger qui ont été mis en quarantaine à leur arrivée dans le pays.À 18 heures le 17 mai, le Vietnam n'avait enregistré aucune infection au COVID-19 dans la communauté pendant 31 jours consécutifs.Il y a actuellement 10 962 personnes en quarantaine, dont 293 dans les hôpitaux, 8 631 dans d'autres installations de quarantaine et 2 038 à domicile. -VNA