L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung (2e, gauche) et des délégués à la conférence. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le Conseil théorique du Comité central du Parti révolutionnaire populaire du Laos (PPRL) a tenu lundi à Vientiane une conférence scientifique sur les 60 ans des relations diplomatiques, les 45 ans de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Laos et le Vietnam.

L’événement qui a réuni environ 200 dirigeants et cadres du Laos, visait à évaluer les résultats de la coopération dans les recherches théorique et pratique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Quatre interventions sur les leçons et expériences tirées de la coopération théorique et pratique entre le Vietnam et le Laos ont été présentées lors de la conférence : la coopération dans les recherches théorique et pratique entre les deux Partis, les 60 ans de relations diplomatiques Laos – Vietnam, la coopération dans la formation des cadres lao et vietnamiens, la signification du Traité d’amitié et de coopération Laos - Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a souligné que l'une des choses importantes dans les relations Vietnam - Laos était la confiance politique et stratégique profonde et solide entre les deux pays. Cette confiance continue à être consolidée alors que les deux pays sont confrontés à de nombreux opportunités et défis, a-t-il dit.

Le secrétaire du Comité central, président de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité central, président du Conseil théorique central du PPRL, Khamphanh Pheuyavong, a affirmé que malgré des évolutions compliquées de la situation mondiale et régionale, le Laos et le Vietnam travaillaient toujours pour porter les relations d’amitié grandiose, de solidarité particulière et de coopération intégrale à une nouvelle hauteur. -VNA