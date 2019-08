Les délégués participants à la conférence "Développement durable, innovation et esprit entrepreneurial " à l'Université de Nha Trang. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - L’Université de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa (Centre), en collaboration avec les universités britanniques Cardiff, Greenwich et Newcastle, ont organisé les 15 et 16 août une conférence internationale ayant pour thème: "Développement durable, innovation et esprit entrepreneurial ".

Cette conférence s'inscrit dans le cadre du projet TEAM-SIE relevant du Programme de coopération en matière d'éducation post-universitaire entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UK-VN HEP).

Son objectif est de renforcer les relations de coopération dans les réseaux d'enseignement supérieur, l'innovation et l'esprit entrepreneurial entre le Vietnam et le Royaume-Uni de manière efficace; les activités de discussion et d’échange académiques et la coopération entre les entreprises et les universités ; ainsi que de mener à bien les programmes de formation post-universitaire.

L’événement a réuni plus de 50 délégués nationaux et internationaux. Ils ont discuté de l’innovation dans les formations universitaire et post-universitaire; du transfert de technologies et notamment du start-up dans les pays ayant une éducation de premier rang dans le monde tels que le Royaume-Uni et la Suède; du développement durable de ressources humaines de haute qualité ; d’application de la haute technologie directement liée à l'environnement et à la sécurité de la vie socio-économique dans le temps de venir.

En marge de cette conférence, de nombreuses activités ont été organisées: expositions de produits et de technologies d'entreprises et de chercheurs; activités de connexion, visite de sites connus à Nha Trang - Khanh Hoa. -VNA