Le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (gauche), et le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, et le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, ont coprésidé le 30 mars à Hanoï une conférence sur la coordination entre le président et le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN).



A cette occasion, Vuong Dinh Hue a annoncé que lors de sa prochaine réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale discuterait d’un projet de réforme d’activités de l’Assemblée nationale, de ses organes, ainsi que d’autres sujets, dont la réforme des mécanismes de coordination entre l’Assemblée nationale, son Comité permanent, et le chef de l’Etat, le gouvernement, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, le Front de la Patrie du Vietnam et d’autres institutions du système politique.



Les participants ont été unanimes à constater que lors de ces derniers temps, la coordination entre le chef de l’Etat et l’Assemblée nationale, son Comité permanent, avait continué d’être renforcée et avait abouti à des résultats encourageants. Ils ont souligné que les réformes adoptées avaient contribué à améliorer l’efficacité de cette coordination, ainsi que la qualité des activités de l’Assemblée nationale, du Comité permanent de l’Assemblée nationale et du président de la République.



S’agissant des tâches futures, le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que le président du Vietnam, le président de l'Assemblée nationale et le Comité permanent de l'Assemblée nationale avaient convenu de continuer à renforcer leur coordination et à en améliorer l'efficacité pour accomplir au mieux toutes les tâches conformément à la Constitution et à la loi, contribuant à la réalisation de la Résolution du 13e Congrès national du Parti.