Photo : tuoitre.vn

Binh Dinh (VNA) - L'Association « Rencontres du Vietnam » en coordination avec des organes concernés organise les 13 et 14 décembre une conférence internationale sur le diagnostic moléculaire en microbiologie et en maladie, dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).La conférence attiré plus de 150 délégués qui sont experts, scientifiques, chercheurs en sciences de la vie, biomédecine et génie biomédical venus d'Inde, de République de Corée, de France, d'Australie, de Thaïlande, ... et de nombreux étudiants diplômés et des étudiants passionnés et intéressés par ces domaines.S'exprimant lors de la conférence, le professeur agrégé Dr. Nguyen Bao Quoc, de l'Université d'agriculture et de foresterie de Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d'organisation de cet événement, a déclaré qu'il s'agissait d'une opportunité pour les scientifiques de présenter les résultats de leurs recherches, de partager leurs expériences, de discuter des innovations et des tendances, les défis pratiques rencontrés et les solutions appliquées dans le domaine du diagnostic moléculaire. C'est également l'occasion pour les délégués de maintenir les réseaux de coopération multisectoriels existants et de démarrer de nouveaux réseaux de coopération, a-t-il ajouté.Pendant deux jours, la conférence se concentre sur quatre contenus principaux dont le diagnostic moléculaire en microbiologie et maladies infectieuses ; le diagnostic génétique moléculaire et pathologie clinique ; le diagnostic moléculaire des maladies végétales et animales et techniques avancées en diagnostic moléculaire Auparavant, dans le cadre de la conférence, un cours de formation destinée aux délégués s'est déroulée sur la PCR en temps réel, les tests aléatoires (contrôle ponctuel) et la méthode LAMP (l'amplification isotherme médiée par les boucles) pour détecter des maladies d'origine alimentaire. – VNA