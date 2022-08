Le Premier ministre à l'exposition "Région deltaïque et montagneuse du Nord : Potentiels et Opoortunités". Photo : VNA



Lao Cai (VNA) - Une conférence pour mettre en œuvre le Plan d'action du gouvernement pour réaliser la Résolution n° 11-NQ/TW du 10 février 2022 du Bureau Politique sur les orientations du développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales de la région deltaïque et montagneuse du Nord d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045 ; et de promotion des investissements dans la région a eu lieu le 27 août dans la ville de Lao Cai.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la conférence ayant pour thème "Potentiel - Opportunité - Coopération pour le Développement".

e 1er août 2022, le gouvernement a promulgué la Résolution 96/NQ-CP 2022 sur le Plan d'action pour mettre en œuvre la Résolution n° 11-NQ/TW, avec 6 groupes de tâches et de solutions.

NLe Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence à Lao Cai. Photo : VNA



La résolution du gouvernement fixe les objectifs à atteindre au cours de la période 2021 – 2030 : la croissance du PIB régional de 8,0 à 9,0 % par an ; l'échelle économique régionale atteignant environ 2.100 billions de dongs en 2030 ; le PIB régional de 140 millions de dongs/personne/an ; les recettes budgétaires totales de l'État atteingnant environ 190.000 milliards de dongs ; le taux d'urbanisation de 40 % ; 80% des communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité ; 95 % de la population participant à l'assurance maladie.

Dans le cadre de la conférence, a eu lieu une exposition de photos d'art intitulé "Région deltaïque et montagneuse du Nord : Potentiels et Opoortunités" qui présentait la beauté de l’homme et de la nature de cette terre, des traits typiques sur la vie culturelle et spirituelle des groupes ethniques de la région. -VNA