Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) et le Présidium du Comité central du Front de la patrie vietnamienne (FPV) ont tenu une conférence annuelle conjointe le 20 avril à Hanoï pour examiner leur coordination en 2021 et leur axe de coopération cette année.

Les délégués ont partagé le point de vue selon lequel les deux parties ont fait de nombreuses améliorations et progrès dans la coordination bilatérale pour aider à accomplir avec succès les tâches de chaque organe, obtenant ainsi une haute appréciation du public.

Ils ont souligné ces deux organes d'être plus proche du peuple et s’intéresser davantage à la promulgation et à la supervision de l’application des politiques sur les ethnies, celles dans les régions montagneuses et les Vietnamiens d'outre-mer.

Le président du CC de la FPV, Do Van Chiên.

Le président du CC de la FPV, Do Van Chiên, a souligné que la coordination entre les deux organes était de plus en plus efficace, en particulier dans l'organisation réussie de les élections des députés à la 15e AN et des membre des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021 - 2026, la lutte contre le COVID-19, et la promulgation de politiques de relance économique et de développement.

Depuis le début de la 15e législature, l'AN et son Comité permanent ont considérablement réformé l’élaboration juridique, la supervision, l'organisation des séances, et la prise de décisions sur les grandes questions, répondant ainsi mieux aux aspirations et attentes du peuple, a noté M. Do Van Chiên.

Il a appelé le Comité permanent de l'AN, ainsi que le président et les vice-présidents du parlement, à soutenir l’élaboration d'une loi sur la supervision et la réaction sociale du FPV et les organisations socio-économiques.

S'adressant à la conférence, le président de l'AN, Vuong Dinh Hue, a déclaré que la FPV et ses organisations membres ont affirmé leur rôle crucial en tant que bureaux représentatifs du peuple et une composante importante du système politique.

Le chef de l’organe législatif vietnamien a estimé que les liens entre le Présidium du CC de la FPV et le Comité permanent de l'AN n'avaient cessé d’être consolidés. Au milieu de difficultés majeures de l'année dernière, leur coordination s'est encore renforcée, a grandement contribué à valoriser la force l’union nationale pour surmonter les défis et faire face à des problèmes sans précédent.

Il a demandé une coopération plus efficace entre les deux parties en 2022, une année importante pour la reprise et le développement socio-économiques et la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti afin de créer un tremplin pour atteindre les objectifs de la période 2021 - 2025. -VNA