Le Département des transports de Hô Chi Minh-Ville a fait savoir à une conférence, mardi 19 septembre, que la ville étudie de nouvelles technologies pour moderniser son système de communications intelligent afin de gérer le trafic et de prévenir plus efficacement les embouteillages.

Bac Giang continuera à régler les lacunes et limites et à améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption d’ici la fin de l’année, selon le Comité populaire provincial.

Le gouvernement a publié un décret modifiant et complétant un certain nombre d'articles du décret N° 152 de 2020 concernant les réglementations relatives aux étrangers travaillant au Vietnam ainsi qu'au recrutement et à la gestion des travailleurs vietnamiens par des organisations et particuliers étrangers au Vietnam.