Des délégués participent au séminaire. Photo: baoquocte.vn



Hanoi (VNA) – Près de 150 délégués d’agences, d’instituts de recherche, de missions diplomatiques et d’organisations internationales au Vietnam ont discuté de la concurrence entre les États-Unis et la Chine en Asie du Sud-Est au 19e China Talk organisé mercredi en présentiel à Hanoi et en ligne.

Le professeur David Shambaugh de l’Université George Washington aux États-Unis, orateur principal du séminaire, a souligné l'importance géopolitique de l'Asie du Sud-Est dans les politiques américaine et chinoise.

Il a partagé des points de vue sur la concurrence entre les deux grandes puissances et les approches des pays d'Asie du Sud-Est.

Le point nouveau dans la concurrence entre les grandes puissances de la région aujourd'hui est l'existence dans la concurrence au lieu d'un antagoniste compétitif complet entre les pays, a-t-il dit.

Le prof. associé et docteur Hoo Tiang Boon de l'École d'études internationales S. Rajaratnam à Singapour et docteur Le Dinh Tinh de l'Institut de politique étrangère et des études stratégiques de l’Académie diplomatique du Vietnam ont discuté de la concurrence des grandes puissances.

Le 19e China Talk a été coprésidé par le vice-directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, Nguyen Hung Son, et Florian Constantin Feyerabend, représentant en chef de la fondation politique allemande Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

La série China Talk est un projet conjoint à long terme entre KAS Vietnam et l'Académie diplomatique du Vietnam. La série organisée deux fois par an aide à mettre en relation des universitaires internationaux, des diplomates, des experts et des chercheurs qui s'intéressent au sujet de la Chine. -VNA