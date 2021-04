Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Le concert spécial intitulé "The Great German Three B's" aura lieu le 25 avril à Ho Chi Minh-Ville. Il présentera au public des œuvres de trois grands noms de la musique du monde: Beethoven, Bruch et Brahms.

Le concert réunira plus de 100 artistes symphoniques de premier plan du Vietnam venus de l’Orchestre symphonique et de ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO) et de l'Orchestre symphonique de l'Académie nationale de musique dont le violoniste Bui Cong Duy et l'altiste Pham Vu Thien Bao.

Les spectateurs auront l’occasion d’écouter l’œuvre Egmont Overture de Beethoven, le concerto Double de Max Bruch et la Symphonie N°4 de J.Brahms…

Ce concert sera également présenté aux spectateurs de la capitale Hanoï le 10 septembre à l'Académie nationale de musique.

Il s'agit d'une des activités de célébration du 46e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et du 65e anniversaire de l'Académie nationale de musique.-VNA