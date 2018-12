Photo d’illustration: http://kinhtedothi.vn

Hanoi (VNA) - Au seuil de la fête de Noël, l’Institut Goethe organisera le 19 décembre un concert de Noël à la cathédrale de Cua Bac pour accueillir la plus belle saison de l’année.



Ce concert sera dirigé par le chef d’orchestre Honna Tetsuji, avec la participation des musiciens de l’Orchestre symphonique national du Vietnam, des chanteurs de l’Opéra-Ballet du Vietnam, ainsi que du chœur catholique de Hanoi.



Cet événement présentera des œuvres de Bach, Mozart et Handel, avec la participation des artistes Dào Mai Hoa, Hoàng La, Tô Lan, Phuong Thao, Dinh Chuc, Manh Dung. Plus particulièrement, tout l’argent collecté sera remis à la Paroisse de Cua Bac pour soutenir des personnes démunies.



Auparavant, la foire allemande de la fête de Noël aura lieu à 14h le 14 décembre toujours à la cathédrale de Cua Bac, où les Hanoïens auront l’occasion de déguster des gâteaux Stollen et d’autres mets délicieux.



Le public pourra également profiter de programmes artistiques réalisés par les élèves de l’Institut Goethe et les groupes « Tre nua » (Bambou), « Suc sông mới » (Nouvelle vitalité). -NDEL/VNA