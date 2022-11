Hanoi (VNA) - Un concert pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée a eu lieu samedi soir, 5 novembre, au Théâtre Bên Thanh de Ho Chi Minh-Ville.

Concert pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, M. Hô Xuân Lâm, vice-président de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'au cours des 30 dernières années, l'amitié entre le Vietnam et la République de Corée s'est de plus en plus renforcée, consolidée dans de nombreux champs.



En particulier, le fort développement de la communauté sud-coréenneà Hô Chi Minh-Ville a activement contribué à de nombreux secteurs allant de l'économie, du commerce, de l'investissement aux activités caritatives et sociales, contribuant au développement des relations entre les deux pays en général et entre Hô Chi Minh Ville et d'autres localités sud-coréenne.



Selon M. Hô Xuân Lâm, l'organisation du concert crée une profonde compréhension sur les deux peuples et les deux nations et sert de passerelle importante pour améliorer l'amitié, la compréhension et la confiance mutuelle entre les deux peuples du Vietnam et de la République de Corée.



Un concert spécial pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Corée à Hô Chi Minh-Ville a été donné par de jeunes artistes coréens et vietnamiens.



Auparavant, le 39e Festival international de musique de la République de Corée, qui a eu lieu le 1er novembre à Séoul, a été conçu comme un concert pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, avec la participation de nombreux artistes célèbres des deux pays. - VNA