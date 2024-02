Con Dao - une perle inestimable au milieu de l'océan

Con Dao se trouve à 230 km de Hô Chi Minh-Ville et à 83 km de l'estuaire de la rivière Hau (district de Tran De, province de Soc Trang). Sa beauté sauvage et ses sites historiques ont fait de cer archipel une destination incontournable dans le voyage à la découverte de la mer et des îles du Sud.